Три класса одной из школ закроют на карантин в Биробиджане с сегодняшнего дня

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:56:25+03:00

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Первоклассники одного из первых классов биробиджанской школы №7 уже отстранены от занятий. На очереди шестые классы в средней школе №5.

- Два шестых класса в школе №5 закрываются на карантин по ОРВИ с 24 января. На сегодняшний день мэрия Биробиджана проводит мониторинг посещаемости школ города на основании письма Роспотребнадзора по Еврейской автономной области, - говорит Наталья Петрушкова, заместитель главы города по социальным вопросам, образованию и культуре. - По его результатам будет приниматься решение о введении карантина в других учебных заведениях.

Отметим также, что профилактическая работа идет и в детских садах. Медработники каждое утро осматривают воспитанников. Если они обнаруживают малейшие признаки заболевания, то ребенка сразу отправляют домой. Кроме того, все группы проветривают, кварцуют, проводят влажную уборку, используя при этом моющие и дезинфекционные средства. При возможности для обеззараживания воздуха используют бактерицидные облучатели (рециркуляторы) закрытого типа.

ИСТОЧНИК KP.RU