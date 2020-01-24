Ночью из магазина в Хабаровске внезапно пропали деньги, касса и продукты

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:55:34+03:00

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Ночью один из магазинов Хабаровска внезапно опустел. А именно - из помещения пропали деньги, касса и продукты. Все это неизвестные вынесли через разбитую стеклянную дверь. Директор магазина, узнав о случившемся, обратился в полицию и попросил разобраться, кто же так похозяйничал в его торговой точке. Заявитель оценил ущерб на сумму в 32 тысячи рублей.

- По этому инциденту провели проверку и выяснили, что в магазин проникли не несколько, а один человек. Подозревают 18-летнего местного жителя. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за угон, грабеж и кражу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант рассказал, что выбросил кассовую технику, потому что понял - аппараты не представляют материальной ценности. Деньги он потратил на себя любимого, а продукты съел. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание за это проступок – это лишение свободы на срок до пяти лет. На время разбирательств фигурант будет находиться под подпиской о невыезде. Директору магазина вернули кассовое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU