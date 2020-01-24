2020-01-24T05:53:05+03:00
Общество

В Хабаровск не пустили зараженные розы из Эквадора

Теперь сотни цветов могут либо уничтожить, либо вернуть в страну отправки
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровск не пустили зараженные розы из ЭквадораВ Хабаровск не пустили зараженные розы из ЭквадораФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

В аэропорту Хабаровска задержали партию роз, которые доставили в краевую столицу из Эквадора. Но вот в чем загвоздка - все они были заражены цветочным трипсом. Вредителя во вполне себе жизнеспособном состоянии обнаружили в срезах 650 роз. Мелких насекомых трудно увидеть невооруженным глазом, поэтому провели лабораторные исследования. Вредители питаются соком растений, могут быть переносчиком вирусных болезней. На пораженных цветах или овощах развиваются грибок и бактериальные болезни. Такое обстоятельство помешало беспрепятственно пройти фитосанитарный контроль.

- Партию роз задержали на этой неделе, 22 января. В соответствии с законодательством в области обеспечения карантина растений, зараженные цветы нельзя ввозить на территорию России, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге собственнику подкарантинной продукции выдали предписание. В этом документе указали, что он - владелец роз - должен либо выполнить карантинное фитосанитарное обеззараживание, либо уничтожить цветы, либо вернуть их на родину в Эквадор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министру здравоохранения России рассказали о планах отрасли в ЕАО
Губернатор Хабаровского края встретился с главой Минпромторга России
Не рассчитал силы: пьяный водитель в Хабаровске «улетел» с дороги в дерево
В Комсомольске проведут турнир по боксу, посвященный памяти погибших в Афганистане бойцов
В Хабаровске осудили вора, промышлявшего на железнодорожном вокзале
Хабаровск избавят от киосков с загадочной судьбой
На сельхозземли в ЕАО положили глаз китайские бизнесмены
В Хабаровском крае должнику напомнили про долг после неудавшейся попытки продать квартиру
«Ростелеком» обеспечил видеоконтроль улиц Николаевска-на-Амуре
В Хабаровск не пустили зараженные розы из Эквадора
В больницах и аптеках Хабаровского края подготовились к «китайскому коронавирусу»
Ночью из магазина в Хабаровске внезапно пропали деньги, касса и продукты
Три класса одной из школ закроют на карантин в Биробиджане с сегодняшнего дня
Погода в Хабаровске на 24 января 2020 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровском крае из цистерны на землю вылилось 60 тонн нефтепродукта
Жителей Комсомольска приглашают пройти диспансеризацию
После массовых отключений света в Хабаровском крае чиновники получили наставление от прокуратуры