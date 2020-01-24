24 Янв. 2020 2020-01-24T05:53:05+03:00

В Хабаровск не пустили зараженные розы из Эквадора Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В аэропорту Хабаровска задержали партию роз, которые доставили в краевую столицу из Эквадора. Но вот в чем загвоздка - все они были заражены цветочным трипсом. Вредителя во вполне себе жизнеспособном состоянии обнаружили в срезах 650 роз. Мелких насекомых трудно увидеть невооруженным глазом, поэтому провели лабораторные исследования. Вредители питаются соком растений, могут быть переносчиком вирусных болезней. На пораженных цветах или овощах развиваются грибок и бактериальные болезни. Такое обстоятельство помешало беспрепятственно пройти фитосанитарный контроль.

- Партию роз задержали на этой неделе, 22 января. В соответствии с законодательством в области обеспечения карантина растений, зараженные цветы нельзя ввозить на территорию России, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге собственнику подкарантинной продукции выдали предписание. В этом документе указали, что он - владелец роз - должен либо выполнить карантинное фитосанитарное обеззараживание, либо уничтожить цветы, либо вернуть их на родину в Эквадор.

ИСТОЧНИК KP.RU