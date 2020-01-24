2020-01-24T05:51:49+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил видеоконтроль улиц Николаевска-на-Амуре

Безопасность на городских улицах в круглосуточном режиме обеспечат 19 камер видеонаблюдения
Евгения МОЛОТОВА
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Покой горожан будут беречь 19 камер. Фото: "Ростелеком"Покой горожан будут беречь 19 камер. Фото: "Ростелеком"
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Систему видеонаблюдения установил в Николаевске-на-Амуре «Ростелеком». Теперь следить за безопасностью в местах массового скопления горожан и на городских дорогах будут 19 камер. Работы выполнены по заказу администрации Николаевского муниципального района.

Видеокамеры размещены в районе городской набережной и на центральной площади города. Под наблюдением теперь крупные дорожные перекрестки. Камеры имеют широкий угол обзора и инфракрасную подсветку, которая обеспечивает съемку в темное время суток. Специальный корпус позволяет им работать в условиях низких температур. Видеосъемка ведется круглосуточно.

- Думаю, что видеонаблюдение в первую очередь послужит превентивной мерой для предотвращения нарушений закона, - отметил Олег Коржов, заместитель главы администрации Николаевского муниципального района по экономике и инвестиционной политике. - Видеозаписи, сделанные камерами, помогут быстрее раскрывать совершенные правонарушения, особенно мелкие. Также видеонаблюдение поможет нам контролировать работу коммунальных служб, следить за чистотой и порядком на улицах.

Как отметила в свою очередь директор Хабаровского филиала «Ростелеком» Елена Хитрова, проект по установке видеонаблюдения в Николаевске-на-Амуре можно назвать очередным примером успешного взаимодействия компании и городских властей.

- Цель такого сотрудничества - с помощью цифровых технологий и сервисов повысить эффективность управления городскими ресурсами, обеспечить комфорт и безопасность жителей, - подчеркнула она.

Данные с камер передаются по волоконно-оптическим сетям связи в пункт мониторинга, расположенный в администрации города. Смотреть записи можно с одной или нескольких камер одновременно как в режиме реального времени, так и в записи. Архив видео хранится в облаке «Ростелекома» и доступен к просмотру в течение 30 дней.

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