В Хабаровском крае должнику напомнили про долг после неудавшейся попытки продать квартиру

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:50:11+03:00

У мужчины не было выбора, он полностью рассчитался и только после этого занялся сделкой

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Должнику в Бикине пришлось рассчитаться со своим долгом в 171 тысячу рублей, чтобы продать недвижимость. А все потому что его доля квартиры оказалась в зоне риска – приставы наложили запрет на осуществление регистрационных действий. Это была вынужденная мера со стороны представителей закона.

- Сначала мужчину просто предупреждали, что нужно оплатить имеющуюся задолженность, но с его стороны никаких действий не было. Тогда направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, проверили имущественное положение должника. Тогда-то и выяснилось, что на него на праве собственности зарегистрирована одна вторая часть благоустроенной квартиры, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сначала должник, видимо, не придал значения этому запрету, однако понял, в чем подвох, когда собрался продать недвижимость. Позже он сам позвонил в отдел судебных приставов, рассказал, что собирается продать квартиру, а в ответ получил подробные разъяснения об имеющемся долге и способе решить финансовый вопрос. Вскоре на депозитный счет отдела поступила требуемая сумма, в связи с чем запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU