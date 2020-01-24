2020-01-24T05:49:03+03:00
Экономика

На сельхозземли в ЕАО положили глаз китайские бизнесмены

Потенциальные инвесторы готовы вложить в реализацию проектов до трех с половиной миллиардов рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На сельхозземли в ЕАО положили глаз китайские бизнесмены ФОТО: МинвостокразвитияНа сельхозземли в ЕАО положили глаз китайские бизнесмены ФОТО: Минвостокразвития
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии собираются создать сельскохозяйственный кластер и «банк земель». Разговор об этом шел в региональном правительстве. В обсуждении такой важной темы поучаствовали и главы муниципальных районов области, начальник управления сельского хозяйства ЕАО Александр Пащенко, представители Россельхознадзора, Росреестра и других структур.

- На сегодняшний день представители китайской компании Country Garden Group уже присмотрелись к перспективам работы на землях ЕАО. Потенциальные инвесторы готовы вложить в реализацию проектов здесь до трех с половиной миллиардов рублей. Речь идет о создании крупного сельскохозяйственного предприятия, презентацию которого уже провели врио губернатора региона Ростиславу Гольдштейну, - прокомментировал Александр Коньков, первый заместитель генерального директора АНО АПИ.

Отметим также, что в конце ноября этого года в городе Фошань (КНР) компания подписала соглашение о сотрудничестве с АНО АПИ. Проект предполагает строительство современного сельскохозяйственного парка, в котором будут заниматься селекцией, производственными услугами, переработкой, хранением и торговлей сельхозпродукцией. Также подразумевается освоение земель сельхозназначения и строительство камер для сушки, хранилищ и других объектов инфраструктуры.

К слову, сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами, которые могли бы осваивать проекты по строительству животноводческих комплексов и молокозаводов, работать в области переработки продукции растениеводства и создания рыбных хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министру здравоохранения России рассказали о планах отрасли в ЕАО
Губернатор Хабаровского края встретился с главой Минпромторга России
Не рассчитал силы: пьяный водитель в Хабаровске «улетел» с дороги в дерево
В Комсомольске проведут турнир по боксу, посвященный памяти погибших в Афганистане бойцов
В Хабаровске осудили вора, промышлявшего на железнодорожном вокзале
Хабаровск избавят от киосков с загадочной судьбой
На сельхозземли в ЕАО положили глаз китайские бизнесмены
В Хабаровском крае должнику напомнили про долг после неудавшейся попытки продать квартиру
«Ростелеком» обеспечил видеоконтроль улиц Николаевска-на-Амуре
В Хабаровск не пустили зараженные розы из Эквадора
В больницах и аптеках Хабаровского края подготовились к «китайскому коронавирусу»
Ночью из магазина в Хабаровске внезапно пропали деньги, касса и продукты
Три класса одной из школ закроют на карантин в Биробиджане с сегодняшнего дня
Погода в Хабаровске на 24 января 2020 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровском крае из цистерны на землю вылилось 60 тонн нефтепродукта
Жителей Комсомольска приглашают пройти диспансеризацию
После массовых отключений света в Хабаровском крае чиновники получили наставление от прокуратуры