На сельхозземли в ЕАО положили глаз китайские бизнесмены

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:49:03+03:00

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В Еврейской автономии собираются создать сельскохозяйственный кластер и «банк земель». Разговор об этом шел в региональном правительстве. В обсуждении такой важной темы поучаствовали и главы муниципальных районов области, начальник управления сельского хозяйства ЕАО Александр Пащенко, представители Россельхознадзора, Росреестра и других структур.

- На сегодняшний день представители китайской компании Country Garden Group уже присмотрелись к перспективам работы на землях ЕАО. Потенциальные инвесторы готовы вложить в реализацию проектов здесь до трех с половиной миллиардов рублей. Речь идет о создании крупного сельскохозяйственного предприятия, презентацию которого уже провели врио губернатора региона Ростиславу Гольдштейну, - прокомментировал Александр Коньков, первый заместитель генерального директора АНО АПИ.

Отметим также, что в конце ноября этого года в городе Фошань (КНР) компания подписала соглашение о сотрудничестве с АНО АПИ. Проект предполагает строительство современного сельскохозяйственного парка, в котором будут заниматься селекцией, производственными услугами, переработкой, хранением и торговлей сельхозпродукцией. Также подразумевается освоение земель сельхозназначения и строительство камер для сушки, хранилищ и других объектов инфраструктуры.

К слову, сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами, которые могли бы осваивать проекты по строительству животноводческих комплексов и молокозаводов, работать в области переработки продукции растениеводства и создания рыбных хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU