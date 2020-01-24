Хабаровск избавят от киосков с загадочной судьбой

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:47:29+03:00

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В Хабаровске продолжается война с незаконными киосками. Во время последнего рейда специалисты управления торговли администрации краевого центра нашли несколько объектов. У одного из них, надо сказать, весьма загадочная судьба.

- Киоск находится на улице Кубяка. Когда-то управляющая компания по решению собственников сдала часть придомовой территории в аренду под ларьки. Предприниматели несколько лет исправно платили арендную плату, которая поступала на некий «расчетный счет». Все бы ничего, но выяснилось, что киоски находятся не на придомовой территории, а на муниципальной земле, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Тогда составили административный протокол за торговлю в неустановленном месте и потребовали вывезти ларьки в срок до 31 января. Если торговцы не сделают этого добровольно, придется выселять их в принудительном порядке.

- Непонятно, как муниципальная земля вдруг стала придомовой территорией. При этом никаких проблем по размещению на городской земле нет. Сегодня можно довольно быстро оформить участки под установку ларьков. Главное, чтобы они стояли на утвержденных для этого местах, - рассказала Лариса Колмыкова, начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы.

ИСТОЧНИК KP.RU