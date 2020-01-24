2020-01-24T05:46:08+03:00
Общество

В Хабаровске осудили вора, промышлявшего на железнодорожном вокзале

Жертвой фигуранта стал им же споенный и уснувший горожанин
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске осудили вора, промышлявшего на железнодорожном вокзалеВ Хабаровске осудили вора, промышлявшего на железнодорожном вокзалеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске осудили вора, промышлявшего на железнодорожном вокзале. Из материалов дела следует, что жертвой злоумышленника стал 35-летний хабаровчанин. Он, на свою беду, согласился поддержать компанию и выпить с малознакомым человеком. В какой-то момент пострадавший уснул прямо в зале пригородных касс, а до этого фигурант успел над ним «поработать».

- Осужденный забрал у мужчины рюкзак с вещами и сотовый телефон. Общий ущерб составил примерно восемь тысяч рублей. В течение нескольких часов пропавшее имущество удалось разыскать, как, собственно, и самого похитителя. Это был семь раз судимый за имущественные преступления житель Хабаровска, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На суде вину 46-летнего фигуранта полностью доказали. Согласно приговору злоумышленнику назначили один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министру здравоохранения России рассказали о планах отрасли в ЕАО
Губернатор Хабаровского края встретился с главой Минпромторга России
Не рассчитал силы: пьяный водитель в Хабаровске «улетел» с дороги в дерево
В Комсомольске проведут турнир по боксу, посвященный памяти погибших в Афганистане бойцов
В Хабаровске осудили вора, промышлявшего на железнодорожном вокзале
Хабаровск избавят от киосков с загадочной судьбой
На сельхозземли в ЕАО положили глаз китайские бизнесмены
В Хабаровском крае должнику напомнили про долг после неудавшейся попытки продать квартиру
«Ростелеком» обеспечил видеоконтроль улиц Николаевска-на-Амуре
В Хабаровск не пустили зараженные розы из Эквадора
В больницах и аптеках Хабаровского края подготовились к «китайскому коронавирусу»
Ночью из магазина в Хабаровске внезапно пропали деньги, касса и продукты
Три класса одной из школ закроют на карантин в Биробиджане с сегодняшнего дня
Погода в Хабаровске на 24 января 2020 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровском крае из цистерны на землю вылилось 60 тонн нефтепродукта
Жителей Комсомольска приглашают пройти диспансеризацию
После массовых отключений света в Хабаровском крае чиновники получили наставление от прокуратуры