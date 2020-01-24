24 Янв. 2020 2020-01-24T05:46:08+03:00

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В Хабаровске осудили вора, промышлявшего на железнодорожном вокзале. Из материалов дела следует, что жертвой злоумышленника стал 35-летний хабаровчанин. Он, на свою беду, согласился поддержать компанию и выпить с малознакомым человеком. В какой-то момент пострадавший уснул прямо в зале пригородных касс, а до этого фигурант успел над ним «поработать».

- Осужденный забрал у мужчины рюкзак с вещами и сотовый телефон. Общий ущерб составил примерно восемь тысяч рублей. В течение нескольких часов пропавшее имущество удалось разыскать, как, собственно, и самого похитителя. Это был семь раз судимый за имущественные преступления житель Хабаровска, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На суде вину 46-летнего фигуранта полностью доказали. Согласно приговору злоумышленнику назначили один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU