2020-01-24T06:16:30+03:00
Спорт

В Комсомольске проведут турнир по боксу, посвященный памяти погибших в Афганистане бойцов

На соревнования приедут спортсмены из бывших стран СНГ, Европы и Азии
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске проведут турнир по боксу, посвященный памяти погибших в Афганистане бойцовВ Комсомольске проведут турнир по боксу, посвященный памяти погибших в Афганистане бойцовФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре с 25 по 31 января пройдут соревнования, посвященные памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках. Турнир по боксу организуют в спортивном центре «Орлан». За победу будут бороться два первых состава сборной России. Также первые составы юниорских команд приедут из Кубы, Белоруссии, Молдавии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Израиля, Латвии, Киргизии, ДНР, Польши, Сербии, Кореи, КНР, Франции, Чехии, Норвегии, Финляндии и Англии.

- В программе мероприятия торжественной открытие 27 января, начало в 16:00. На следующий день, 28 января, в 15:00 проведут предварительные бои, 29 января в 15:00 - четвертьфинальные бои, 30 января в 14:00 - полуфинальные бои, 31 января в 12:00 – финальные бои, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Во время турнира пройдет встреча с ветеранами боевых действий в Афганистане и других горячих точках. Старшеклассников, студентов вузов и колледжей приглашают пообщаться с героями 29 января в СЦ «Орлан», начало в в 13:40. Также спортсмены 30 января в 11:20 будут участвовать в церемонии возложения цветов на Мемориальном комплексе и на памятнике воинам-интернационалистам «Черный тюльпан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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