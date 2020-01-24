2020-01-24T07:18:43+03:00
Экономика

Губернатор Хабаровского края встретился с главой Минпромторга России

Стороны обсуждали перспективы новых производств в регионе
Александр ШТААЛЬ
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Губернатор Хабаровского края встретился с главой Минпромторга РоссииГубернатор Хабаровского края встретился с главой Минпромторга РоссииФото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Участники встречи говорили о насущном, а именно о возможности поддерживать предприятия региона, перспективах открытия новых производств и кластерной политике края.

- Со своей стороны Сергей Фургал рассказал о мерах по развитию промышленной кооперации. Сегодня на территории края работают два судостроительных завода в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, в секторе наиболее высокотехнологичного производства - авиационный завод по производству самолетов SSJ-100, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Коснулись и вопросов развития промышленной инфраструктуры региона. На сегодняшний день в крае функционируют два индустриальных парка, собираются открыть еще две площадки. В завершении встречи Денис Мантуров подтвердил, что предприятия региона и дальше будут получать государственную поддержку.

По данным Минпроморга Хабаровский край занимает 29 место по объему ВРП среди российских регионов. В январе-ноябре 2019 года объем экспорта предприятий и организаций края составил почти 1,6 млрд долларов США. Основой структуры экспорта является древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также металлургическая промышленность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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