Министру здравоохранения России рассказали о планах отрасли в ЕАО

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:49:57+03:00

Врио губернатора Ростислав Гольдштейн рассказал о том, что уже сделали в региональном здравоохранении

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Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне обсудили текущего состояния системы здравоохранения области и перспективы ее развития. Глава региона рассказал о планах по строительству амбулаторно-поликлинического корпуса к ОГБУЗ «Детская областная больница».

- Это необходимо сделать, потому что есть проблема удобного для пациентов размещения на площадях учреждения педиатрической службы, отделения профосмотров, собственной клинико-диагностической лаборатории, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства. - На сегодняшний день уже подготовили проектно-сметную документацию на строительство амбулаторно-поликлинического корпуса ОГБУЗ «Детская областная больница». Документ проходят государственную экспертизу.

Во время встречи также обсудили планы руководства области по строительству нового больничного комплекса. Предполагается, что там обустроят новое здание многопрофильной областной больницы, центра гемодиализа и онкологического диспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU