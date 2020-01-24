2020-01-24T10:36:49+03:00
Общество

Безопасность новых ледовых переправ подтвердили в Хабаровском крае

Три из них находятся в Ульчском районе, одна – в районе имени Лазо
Александр ШТААЛЬ
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Новые ледовые переправы подтвердили на безопасность в Хабаровском краеНовые ледовые переправы подтвердили на безопасность в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае подтвердили безопасность еще четырех ледовых переправ. Три из них находятся в Ульчском районе. Они пересекают реку Амур, соединяют населенные пункты Сусанино – Тыр, Тыр – Кальма и Кальма – Тахта. Ездить по ним разрешили легковым и грузовым машинам грузоподъемностью до семи тонн.

- Еще одна освидетельствованная переправа находится в районе имени Лазо. Она проходит через реку Сукпай в Верхне-Сукпайском лесничестве. По ней могут ездить машины грузоподъемностью до 60 тонн, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Инспекторы ГИМС дали допуск после того, как измерили его толщину, проверили однородность, наличие трещин, пустот, сколов. Проверка показала, что в соответствии с установленными требованиями на переправах также есть пост регулирования, оборудованный шлагбаумом и средствами спасания. Здесь же разместили дорожные знаки, указывающие максимальную грузоподъемность и ограничение скорости передвижения по переправе, и информационные стенды.

Напомним, на сегодняшний день в регионе открыли для проезда 26 переправ из 39 заявленных. Из них по одной находится в Амурском, Верхнебуреинском, Николаевском, Охотском и Комсомольском районах. В Аяно-Майском открыли две переправы, в Хабаровском районе – три, в районе имени Полины Осипенко – четыре, в районе имени Лазо – пять, в Ульчском районе – шесть. Одна ледовая переправа работает в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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