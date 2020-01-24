Хабаровские конькобежцы победили на соревнованиях, посвященных памяти тренера В.И. Кобзева

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:35:05+03:00

В копилку достижений добавили два «золота» и два «серебра» на дистанциях 100 и 300 метров

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В Хабаровске на стадионе «Юность» прошли открытые соревнования по конькобежному спорту, посвященные памяти тренера Владимира Ивановича Кобзева. Среди участников состязаний были больше 100 спортсменов из Хабаровского края, ЕАО и Забайкальского края в возрасте от 11 до 14 лет.

- По итогу соревнований «золото» на дистанции 100 метров завоевали хабаровчане Мария Рыбникова и Климентий Сергеев, а в забеге на 300 метров им досталось «серебро». В активе Климентия также золотые медали на дистанциях 500 и 1000 метров, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Одновременно с этими соревнованиями проходил и отбор на финал Х Зимней Спартакиады учащихся России. Здесь отличился Денис Балашов, выступающий в категории участников 13-14 лет на дистанциях тысяча и три тысячи метров. Среди девушек лучшей стала Мария Вечеренко, показавшая отличный результат на тех же дистанциях в возрастной группе 14-15 лет. Среди юношей в возрасте 16-17 лет победителями стали Артем Магомедов на дистанции одна тысяча метров и Дмитрий Качурин в забеге на три километра.

Для справки:

Кобзев Владимир Иванович родился в 1937 году в Хабаровске. Выступал в соревнованиях по легкой атлетике, лыжному и велосипедному спорту. Обладатель «бронзы» на чемпионате России по легкой атлетике в беге на полторы тысячи метров в 1955 году. С 1959 года работал учителем по физической культуре в средних школах №7 и №9 и одновременно тренером в детско-юношеской школе. С 1982 по 1989 годы работал тренером в школе высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта. Его воспитанники неоднократно участвовали в финале Всесоюзных соревнований на приз «Серебряные коньки».

ИСТОЧНИК KP.RU