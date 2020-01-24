В Хабаровском крае осудили ночного убийцу с гвоздодером

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:33:25+03:00

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В Хабаровском крае осудили мужчину, который решился гвоздодером убить своего приятеля. Смертельная встреча произошла в ночь на 30 апреля 2019 года. Началось все с того, что потерпевший и осужденный, мягко говоря, не поладили. Исключительно по причине антипатии фигурант однажды влез в жилье и напал на 32-летнего хозяина.

- Сначала 38-летний осужденный отрицал свою вину, но доказательства были более убедительными. С ними-то в суд дело и передали. Во время разбирательств выяснилось, что фигурант нанес потерпевшему гвоздодером множественные удары, от которых тот скончался на месте, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Ранее у фигуранта уже были проблемы с законом. Его привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления. Суд учел это обстоятельство и постановил в качестве наказания лишить мужчину свободы на срок до 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU