2020-01-24T10:32:23+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае ветеранам боевых действий компенсируют половину коммунальных расходов

Также можно будет компенсировать расходы на оплату квартирного телефона, радио и коллективной телеантенны
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае ветеранам боевых действий компенсируют половину коммунальных расходовВ Хабаровском крае ветеранам боевых действий компенсируют половину коммунальных расходовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае решили расширить список получателей компенсаций за коммунальные услуги. Теперь на такую меру поддержки могут рассчитывать ветераны боевых действий, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Речь идет о сумме в 22 тысячи 992 рубля. Для сравнения: раньше право на возмещение затрат было у тех, чей доход не превышал одну величину прожиточного минимума.

- Снизить критерий нуждаемости решили по итогам встреч губернатора с населением. Согласно краевому законодательству оформить можно будет компенсацию в 50 процентов на оплату коммунальных услуг, а также за пользование квартирным телефоном, радио и коллективной телевизионной антенной, - прокомментировали в краевом министерстве социальной защиты населения.

Чтобы оформить компенсацию, пожалуйста, обратитесь в центр социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ. Также заявки принимают на сайте госуслуг www.uslugi27.ru. Заранее подготовьте справки от всех членов семьи за три месяца перед месяцем обращения и квитанции на оплату услуг. Более подробная информация по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты населения края (4212) 32-64-93 (в рабочее время).

ИСТОЧНИК KP.RU

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