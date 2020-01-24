2020-01-24T13:04:05+03:00
Недвижимость

Коммунальщиков в ЕАО наказали за большие цифры в выставленных квитанциях

Ошибки в расчетах нарушителям обошлись в 80 тысяч рублей штрафа
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Коммунальщиков в ЕАО наказали за большие цифры в выставленных квитанцияхКоммунальщиков в ЕАО наказали за большие цифры в выставленных квитанцияхФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии коммунальщикам пришлось с прокуратурой объясняться насчет квитанций. Документы были оформлены правильно, а вот суммы, которые в них были указаны, смутили сначала потребителей, а потом и представителей закона. Вся эта история случилась в Облучье.

- Во время проверки выяснили, что счета на оплату за отопление и горячее водоснабжение жителям многоквартирников незаконно выставили, в отсутствие утвержденного тарифа на оказание указанных коммунальных услуг. При этом суммы, подлежащие уплате, заметно увеличились по сравнению с прошлым годом, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

В подобных ситуациях ресурсоснабжающие организации обязаны сделать перерасчет. Правда, потребителям пришлось добиваться этого через прокуратуру. Руководство компании-нарушителя уже получило представление. Также организации выписали административный штраф на сумму в 80 тысяч рублей. Исполнение требований по перерасчету размера платы за коммунальные услуги находится на контроле надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тут выбегает на нас зверь!»: в заповеднике Хабаровского края сняли на видео «домового» с горящими глазами
В Хабаровске сделают канализационный коллектор и забудут про него на 100 лет
Коммунальщиков в ЕАО наказали за большие цифры в выставленных квитанциях
В лесах Хабаровского края таинственно исчезают сим-карты
В Хабаровском крае ветеранам боевых действий компенсируют половину коммунальных расходов
В Хабаровском крае осудили ночного убийцу с гвоздодером
Хабаровские конькобежцы победили на соревнованиях, посвященных памяти тренера В.И. Кобзева
Безопасность новых ледовых переправ подтвердили в Хабаровском крае
Министру здравоохранения России рассказали о планах отрасли в ЕАО
Губернатор Хабаровского края встретился с главой Минпромторга России
Не рассчитал силы: пьяный водитель в Хабаровске «улетел» с дороги в дерево
В Комсомольске проведут турнир по боксу, посвященный памяти погибших в Афганистане бойцов
В Хабаровске осудили вора, промышлявшего на железнодорожном вокзале
Хабаровск избавят от киосков с загадочной судьбой
На сельхозземли в ЕАО положили глаз китайские бизнесмены
В Хабаровском крае должнику напомнили про долг после неудавшейся попытки продать квартиру
«Ростелеком» обеспечил видеоконтроль улиц Николаевска-на-Амуре
В Хабаровск не пустили зараженные розы из Эквадора
В больницах и аптеках Хабаровского края подготовились к «китайскому коронавирусу»
Ночью из магазина в Хабаровске внезапно пропали деньги, касса и продукты
Три класса одной из школ закроют на карантин в Биробиджане с сегодняшнего дня
Погода в Хабаровске на 24 января 2020 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровском крае из цистерны на землю вылилось 60 тонн нефтепродукта
Жителей Комсомольска приглашают пройти диспансеризацию
После массовых отключений света в Хабаровском крае чиновники получили наставление от прокуратуры