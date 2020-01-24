Коммунальщиков в ЕАО наказали за большие цифры в выставленных квитанциях

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:04:05+03:00

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В Еврейской автономии коммунальщикам пришлось с прокуратурой объясняться насчет квитанций. Документы были оформлены правильно, а вот суммы, которые в них были указаны, смутили сначала потребителей, а потом и представителей закона. Вся эта история случилась в Облучье.

- Во время проверки выяснили, что счета на оплату за отопление и горячее водоснабжение жителям многоквартирников незаконно выставили, в отсутствие утвержденного тарифа на оказание указанных коммунальных услуг. При этом суммы, подлежащие уплате, заметно увеличились по сравнению с прошлым годом, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

В подобных ситуациях ресурсоснабжающие организации обязаны сделать перерасчет. Правда, потребителям пришлось добиваться этого через прокуратуру. Руководство компании-нарушителя уже получило представление. Также организации выписали административный штраф на сумму в 80 тысяч рублей. Исполнение требований по перерасчету размера платы за коммунальные услуги находится на контроле надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU