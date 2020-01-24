2020-01-24T13:02:26+03:00
Недвижимость

В Хабаровске сделают канализационный коллектор и забудут про него на 100 лет

Работы идут зимой, потому что летом почва слишком заболочена
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске сделают канализационный коллектор и забудут про него на 100 лет ФОТО: МУП «Водоканал»В Хабаровске сделают канализационный коллектор и забудут про него на 100 лет ФОТО: МУП «Водоканал»
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В Хабаровске сделают канализационный коллектор и забудут про него на 100 лет. С таким посылом в ноябре 2019 года начали работы по реконструкции объекта в районе улиц Воронежская-Совхозная. Рабочим предстоит проложить 980 метров труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Ремонт коллектора обойдет в 75 миллионов рублей.

- Чугун обладает высокой износостойкостью, но он очень хрупок: если по нему ударить кувалдой - рассыпается. Сталь, наоборот, удар выдержит, но сгниет уже через 15 лет. Труба ВЧШГ имеет преимущества обоих металлов. Кроме того, применяют технологию, когда пластиковое тело колодца крепят монолитным железобетонным основанием. Это позволяет продлить срок службы до 100 лет. Я такого в России больше нигде не встречал, - рассказал Андрей Стрельников, заместитель начальника цеха водоотведения МУП «Водоканал».

Часть работ выполняют зимой, потому что летом почва слишком заболочена, прокладывать новые трубы сложно. Работы на коллекторе планируют завершить в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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