2020-01-25T02:56:23+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 25 января 2020 года: в Хабаровске ясно и без осадков

Ветер порывистый, поэтому если хотите пройтись, не забудьте теплый шарф и варежки
Евгения МОЛОТОВА
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Ветер порывистый, поэтому если хотите пройтись, не забудьте теплый шарф и варежкиВетер порывистый, поэтому если хотите пройтись, не забудьте теплый шарф и варежкиФото: Евгения МОЛОТОВА
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В Биробиджане морозно. Солнечно, без осадков. Ветер западный, 2-3 метра в секунду. Температура ночью -22. Днем -12. По ощущениям до -18.

В Хабаровске солнечно, без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду, порывы до 12 метров. Температура воздуха ночью -20. Днем -16. По ощущениям до -25. Уровень Амура 33 см. Толщина льда у города 85 сантиметров.

В Бикине солнечно, без осадков. Ветер западный 1-2 метра в секунду, порывы до 7 метров. Ночью до -30. Днем до -10, по ощущениям до -25.

В Советской Гавани и Ванино облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду, порывы до 12 метров. Ночью -30. Днем -26.

В Комсомольске-на-Амуре облачно. Возможен снег. Ветер северный, 3 метра в секунду. Ночью -20. Днем -12. Уровень Амура у Города Юности 65 см.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 1 метр в секунду. Ночью до -40. Днем --23. По ощущениям до -28.

В Николаевске-на-Амуре облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер западный, 3 метра в секунду, порывы до 7 метров. Ночью -17. Днем -22. По ощущениям до -24 Уровень Амура в устье реки 71 см. Толщина льда около 80 сантиметров.

В Охотске облачно, без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Ночью -23. Днем -18. Температура воды в Охотском море 2 градуса. Сплоченность морского льда 60%.

Минимальная температура этой ночью наблюдалась в Тугуро-Чумиканском районе в Токо: -36. Максимальная в Советской Гавани: -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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