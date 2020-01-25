Погода в Хабаровске на 25 января 2020 года: в Хабаровске ясно и без осадков
В Биробиджане морозно. Солнечно, без осадков. Ветер западный, 2-3 метра в секунду. Температура ночью -22. Днем -12. По ощущениям до -18.
В Хабаровске солнечно, без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду, порывы до 12 метров. Температура воздуха ночью -20. Днем -16. По ощущениям до -25. Уровень Амура 33 см. Толщина льда у города 85 сантиметров.
В Бикине солнечно, без осадков. Ветер западный 1-2 метра в секунду, порывы до 7 метров. Ночью до -30. Днем до -10, по ощущениям до -25.
В Советской Гавани и Ванино облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду, порывы до 12 метров. Ночью -30. Днем -26.
В Комсомольске-на-Амуре облачно. Возможен снег. Ветер северный, 3 метра в секунду. Ночью -20. Днем -12. Уровень Амура у Города Юности 65 см.
В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 1 метр в секунду. Ночью до -40. Днем --23. По ощущениям до -28.
В Николаевске-на-Амуре облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер западный, 3 метра в секунду, порывы до 7 метров. Ночью -17. Днем -22. По ощущениям до -24 Уровень Амура в устье реки 71 см. Толщина льда около 80 сантиметров.
В Охотске облачно, без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Ночью -23. Днем -18. Температура воды в Охотском море 2 градуса. Сплоченность морского льда 60%.
Минимальная температура этой ночью наблюдалась в Тугуро-Чумиканском районе в Токо: -36. Максимальная в Советской Гавани: -10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU