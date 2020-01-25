2020-01-25T04:26:59+03:00
Общество

Первый в России виртуальный автомобильный номер выдали в Комсомольске-на-Амуре

По новым правилам автолюбители вправе сами изготавливать госномера для своего транспорта
Евгения МОЛОТОВА
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Первый в России виртуальный автомобильный номер выдали в Комсомольске-на-АмуреПервый в России виртуальный автомобильный номер выдали в Комсомольске-на-АмуреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более двадцати пяти тысяч россиян воспользовались с начала 2020 года услугой постановки транспортного средства на учет в ГИБДД с присвоением государственного регистрационного номера и без выдачи регистрационного знака.

Первенство в этом случае осталось за городом Юности. 3 января уроженец города Москвы поставил в на учет в ГИБДД Комсомольска свой автомобиль, которому в ГИБДД присвоили номер с московским кодом региона, получил на него все документы, а знак в соответствии с документами приобрел в организации, которая их изготавливает.

- По новому законодательству, новый владелец ставит автомобиль на учет в ГИБДД того региона, где он зарегистрирован, - объяснили в пресс-службе краевого ГИБДД. – По его желанию, он может либо получить госномер в ГИБДД, либо получить только виртуальный номер, и изготовить его самостоятельно. У автомобилиста, регистрирующего автомобиль в другом регионе, такого выбора нет. Ему присвоят регистрационный номер с кодом региона, в котором он сам зарегистрирован, а знаки он должен будет приобрести в организации, которая их изготавливает.

Напомним, что после регистрации в ГИБДД автомобиль обязан иметь номерной знак. Его отсутствие грозит административной ответственностью. Так что, после присвоения номера до организации-изготовителя придется добираться своим ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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