2020-01-25T06:00:24+03:00
Общество

Записывать в первоклассники в Хабаровском крае начнут с 26 января

В этом году подать документы можно будет как лично, так и через интернет.
Евгения МОЛОТОВА
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Записывать в первоклассники в Хабаровском крае начнут с 26 январяЗаписывать в первоклассники в Хабаровском крае начнут с 26 январяФото: Евгения МОЛОТОВА
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Все учебные заведения в регионе начнут прием документов для записи детей в первый класс. В Хабаровске кампания начнется 26 января, в школах края стартует не позднее 1 февраля. Подать заявление на зачисление ребенка можно будет как непосредственно в школе, так и через региональный портал государственных услуг - uslugi27.ru.

- Родитель или законный представитель ребенка должен заполнить заявление по утвержденному образцу, - пояснили в городском муниципалитете. – Из документов понадобятся: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс стартует с 1 июля и ведется до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Принимать заявления в школах Хабаровска будут 26 января с 10.00 до 15.00, а в последующие субботы - с 12.00 до 15.00.

В 2020 году впервые за парты сядут более 16 тысяч детей. Из них половина – жители краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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