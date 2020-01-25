2020-01-25T08:10:57+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае бывшего судебного пристава будут судить за получение взятки

Подозреваемый дал признательные показания. Ожидать суда он будет под стражей.
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае бывшего судебного пристава будут судить за получение взяткиВ Хабаровском крае бывшего судебного пристава будут судить за получение взяткиФото: Олег ЗОЛОТО
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Как полагает следствие, в период февраля марта 2017 года старший судебный пристав районного отдела судебных приставов УФССП России по Хабаровскому краю получил от генерального директора одной из компаний взятку в виде двух квартир в Хабаровске, общей стоимостью более пяти миллионов рублей. Взамен, 42-летний фигурант передал в пользу одной из коммерческих организаций нереализованное имущество должника в рамках сводного исполнительного производства, в нарушение порядка очередности передачи имущества должника взыскателям, предусмотренного Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». При этом, коммерческая организация являлась только четвертой очереди удовлетворения требований взыскателей, перед ней исполнения решения суда ожидали еще более двухсот производств. В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания.

По ходатайству следственных органов в отношении мужчины избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждалось по материалам, собранным оперативными сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю. Обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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