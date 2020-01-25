Хабаровский парк «Динамо» могут отдать под жилую застройку

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:37:07+03:00

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Собравшиеся обсуждали возможность внесения изменений в правила землепользования и застройки. Одним из ключевых пунктов стал вопрос о возможности возведения жилых домов в рекреационно-общественных и зеленых зонах.

В частности, одним из вопросов стало рассмотрение заявки об изменении назначения земельного участка, распложенного в парке «Динамо» в самом центре краевой столицы. На этой земле сейчас располагаются расселяемые бараки сороковых годов постройки. На месте аварийного жилья компания-застройщик планирует возведение гостиничного комплекса или элитного жилого дома. По непроверенным данным, застройщик плотно связан с компанией «Амурские зори», уже имеющих в своем активе два «недостроя».

Идея муниципалитета не вызвала энтузиазма у собравшихся. Теперь рассматривать вопрос будут городские парламентарии.

ИСТОЧНИК KP.RU