Хабаровский парк «Динамо» могут отдать под жилую застройку
Собравшиеся обсуждали возможность внесения изменений в правила землепользования и застройки. Одним из ключевых пунктов стал вопрос о возможности возведения жилых домов в рекреационно-общественных и зеленых зонах.
В частности, одним из вопросов стало рассмотрение заявки об изменении назначения земельного участка, распложенного в парке «Динамо» в самом центре краевой столицы. На этой земле сейчас располагаются расселяемые бараки сороковых годов постройки. На месте аварийного жилья компания-застройщик планирует возведение гостиничного комплекса или элитного жилого дома. По непроверенным данным, застройщик плотно связан с компанией «Амурские зори», уже имеющих в своем активе два «недостроя».
Идея муниципалитета не вызвала энтузиазма у собравшихся. Теперь рассматривать вопрос будут городские парламентарии.
ИСТОЧНИК KP.RU