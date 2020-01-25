350 тысяч рублей на содержание несуществующего ребенка отдал мужчина предприимчивой хабаровчанке

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:03:26+03:00

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В 2017 году фигурантка сообщила потерпевшему о факте рождения их совместного ребенка. На содержание чада она попросила 350 тысяч рублей. Мужчина в этот момент находился в длительной служебной командировке в другом регионе. Своего предполагаемого отпрыска лично не видел, однако, деньги перевел.

Получив деньги, предприимчивая леди сменила контакты и перестала выходить на связь. Обман раскрылся, когда мужчина вернулся в краевую столицу. Поняв, что его надули, потерпевший обратился в органы правопорядка. Женщину задержали. Сотрудниками полиции установлено, что детей у фигурантки нет, полученные обманным путем деньги она потратила на покупку автомобиля. В настоящее время он изъят и помещен на спецстоянку.

Следственным органом отдела МВД России по Хабаровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. В отношении фигурантки избрана мера пресечения – обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU