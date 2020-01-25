Говорят источники: бывший чиновник, подозреваемый в даче взятки, арестован в Хабаровском крае

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:11:55+03:00

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Официальной информации пока нет, но инсайдеры сообщают, бывший руководитель управления транспорта Сергей Суковатый был задержан правоохранителями при попытке пересечения государственной границы в Благовещенске.

Фабула обвинения незатейлива: 2017 году он получил от руководителя крупнейшей в регионе компании-перевозчика ООО «Васильев» Юрия Васильева завуалированную взятку в особо крупном размере. Гражданской жене Васильева, по версии следствия, Суковатый продал «Тойоту Ленд Крузер» по цене, завышенной на два миллиона рублей. Сам Юрий Васильев это отрицает.

- Позавчера я был у Юрия Петровича и еще не знал о задержании Сергея Суковатого, поэтому, конечно, не мог сообщить ему эту новость, - рассказал «КП» - Хабаровск» Михаил Слепцов, адвокат Юрия Васильева. – Для нас это положительное известие. Теперь, когда все фигуранты дела собраны в Хабаровске, следствие сможет напрямую задать им вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU