Погода в Хабаровске на 26 января 2020 года: днем до -13, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -9-11.
В Хабаровске без осадков, температура ночью от -22 до -24, днем от -11 до -13, ветер юго-западный 9-18 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 26 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -10-12.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -10-12.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -31-35. Днем -17-19.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -34-36. Днем -21-23.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -18-20.
В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -17-19.
ИСТОЧНИК KP.RU