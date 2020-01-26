26 Янв. 2020 2020-01-26T02:38:10+03:00

Погода в Хабаровске на 26 января 2020 года: днем до -13, без осадков Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Погода в Биробиджане 24 января 2020 года без осадков, днем до -9

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -9-11.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -22 до -24, днем от -11 до -13, ветер юго-западный 9-18 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 26 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -10-12.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -10-12.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -31-35. Днем -17-19.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -34-36. Днем -21-23.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -18-20.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -17-19.

ИСТОЧНИК KP.RU