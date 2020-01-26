2020-01-26T07:01:32+03:00
Происшествия

Сходила за хлебом: несчастная погорелица в ЕАО вернулась из магазина не домой, а на пепелище

Постройка загорелась в считанные секунды, возможно из-за перегрузки электросети
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Сходила за хлебом: несчастная погорелица в ЕАО вернулась из магазина не домой, а на пепелищеСходила за хлебом: несчастная погорелица в ЕАО вернулась из магазина не домой, а на пепелищеФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии в минувшие сутки, 25 января, случилось досадное происшествие. Жительница села Желтый Яр была дома, но обнаружила, что нет хлеба. Женщина решила сходить в магазин. Увы, обстоятельства сложились так, что обратно с покупкой она домой не вернулась. За время, что она ходила за хлебом, ее дом сгорел.

- Пламя уничтожило сухие деревянные конструкции в считанные минуты. Из людей никто не пострадал. Пока предварительно сообщили, что возгорание случилось из-за перегрузки электросети, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Специалисты также отметили, что происшествия можно было бы избежать. Для этого нужно было установить в частном доме устройство защитного отключения электричества. Оно смогло бы обесточить строение даже при малейшей утечке тока.

Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. В случае необходимости, пожалуйста, звоните по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сходила за хлебом: несчастная погорелица в ЕАО вернулась из магазина не домой, а на пепелище
В ЕАО выдали первую «дальневосточную ипотеку» под два процента
В Хабаровске «Татьяну года» наградили поездкой в Китай
Погода в Хабаровске на 26 января 2020 года: днем до -13, без осадков
Говорят источники: бывший чиновник, подозреваемый в даче взятки, арестован в Хабаровском крае
350 тысяч рублей на содержание несуществующего ребенка отдал мужчина предприимчивой хабаровчанке
Хабаровский парк «Динамо» могут отдать под жилую застройку
В Хабаровском крае бывшего судебного пристава будут судить за получение взятки
Записывать в первоклассники в Хабаровском крае начнут с 26 января
Первый в России виртуальный автомобильный номер выдали в Комсомольске-на-Амуре
Погода в Хабаровске на 25 января 2020 года: в Хабаровске ясно и без осадков
«Тут выбегает на нас зверь!»: в заповеднике Хабаровского края сняли на видео «домового» с горящими глазами
В Хабаровске сделают канализационный коллектор и забудут про него на 100 лет
Коммунальщиков в ЕАО наказали за большие цифры в выставленных квитанциях
В лесах Хабаровского края таинственно исчезают сим-карты
В Хабаровском крае ветеранам боевых действий компенсируют половину коммунальных расходов