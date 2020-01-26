26 Янв. 2020 2020-01-26T07:01:32+03:00

Сходила за хлебом: несчастная погорелица в ЕАО вернулась из магазина не домой, а на пепелище Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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В Еврейской автономии в минувшие сутки, 25 января, случилось досадное происшествие. Жительница села Желтый Яр была дома, но обнаружила, что нет хлеба. Женщина решила сходить в магазин. Увы, обстоятельства сложились так, что обратно с покупкой она домой не вернулась. За время, что она ходила за хлебом, ее дом сгорел.

- Пламя уничтожило сухие деревянные конструкции в считанные минуты. Из людей никто не пострадал. Пока предварительно сообщили, что возгорание случилось из-за перегрузки электросети, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Специалисты также отметили, что происшествия можно было бы избежать. Для этого нужно было установить в частном доме устройство защитного отключения электричества. Оно смогло бы обесточить строение даже при малейшей утечке тока.

Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. В случае необходимости, пожалуйста, звоните по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU