2020-01-26T04:00:18+03:00
Общество

В Хабаровске «Татьяну года» наградили поездкой в Китай

Сможет она поехать за границу или нет, будет зависеть от ситуации с коронавирусом
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске «Татьяну года» наградили поездкой в КитайВ Хабаровске «Татьяну года» наградили поездкой в КитайФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске традиционно отметили День студенчества. Межвузовский праздник «Татьянин день» провели в Тихоокеанском государственном университете. Среди участников этого события были педагоги и учащиеся 13 вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области.

- Молодежь в торжественной обстановке отметили за успехи в учебе, достижения в науке и спорте, общественную деятельность. Дипломами наградили 78 молодых активистов, то есть было по одному победителю от вуза в каждой из шести номинаций. Студентам вручили сертификаты на участие в молодежном образовательном форуме «Амур». Еще 25 учащихся получили стипендий Н.Н. Муравьева-Амурского, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Естественно традиционно выбирали и «Татьяну года». На почетное звание претендовали 11 девушек, лучшей из них оказалась Татьяна Остапенко. В качестве приза ей досталась поездка в КНР в составе краевой делегации в рамках программы «Дальневосточные святыни боевой славы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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