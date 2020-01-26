В ЕАО из-за сообщений с угрозами займутся фильтрацией электронных адресов
В администрации Биробиджанского района 23 января обсудили вопросы информационной безопасности. На совещание приехали непосредственно глава района, руководители структурных подразделений администрации и главы сельских поселений района. Участники встречи поговорили о единой системе фильтрации электронных адресов, которыми пользуются в местных организациях и на предприятиях.
- В последнее время на электронные адреса организаций поступают сообщения об угрозе террористических актов. Поэтому нам надо в срочном порядке принять конкретные меры по информационной безопасности, - объяснил Сергей Солтус.
Со своей стороны Сергей Хроменко, начальник отдела организационно-контрольной работы и информационных технологий районной администрации рассказал, что собираются фильтровать электронные адреса каждого учреждения и каждого конкретного отдела. В целях безопасности будут «отрабатывать» все имеющиеся электронные почтовые ящики в организации, даже если их будет несколько.
ИСТОЧНИК KP.RU