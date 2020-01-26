В ЕАО из-за сообщений с угрозами займутся фильтрацией электронных адресов

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:38:43+03:00

Этот вопрос обсудили в Биробиджанском районе с главами сельских поселений

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В администрации Биробиджанского района 23 января обсудили вопросы информационной безопасности. На совещание приехали непосредственно глава района, руководители структурных подразделений администрации и главы сельских поселений района. Участники встречи поговорили о единой системе фильтрации электронных адресов, которыми пользуются в местных организациях и на предприятиях.

- В последнее время на электронные адреса организаций поступают сообщения об угрозе террористических актов. Поэтому нам надо в срочном порядке принять конкретные меры по информационной безопасности, - объяснил Сергей Солтус.

Со своей стороны Сергей Хроменко, начальник отдела организационно-контрольной работы и информационных технологий районной администрации рассказал, что собираются фильтровать электронные адреса каждого учреждения и каждого конкретного отдела. В целях безопасности будут «отрабатывать» все имеющиеся электронные почтовые ящики в организации, даже если их будет несколько.

ИСТОЧНИК KP.RU