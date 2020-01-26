В Хабаровском крае с трассы вылетел автобус с пассажирами

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:07:17+03:00

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В Хабаровском крае в минувшую субботу, 25 января, на трассе «Комсомольск-на-Амуре – Селихино» вылетел с трассы автобус с пассажирами. Неприятный инцидент случился в районе села Пивань. По предварительной информации, у автобуса, следующего рейсом 283, отказали тормоза. Информация об аварии появилась в одной из социальных сетей.

Со слов очевидцев, машина ушла в кювет и буквально приземлилась в сугроб. Потом движение машины закончилось. Информация о пострадавших пока из официальных источников не поступала.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными во время поездок. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, следите за состоянием своих машин. Убедительная просьба, уважайте других участников дорожного движения. Помните, маленькая ошибка во время управления машиной, может привести к большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU