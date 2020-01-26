2020-01-26T10:07:17+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае с трассы вылетел автобус с пассажирами

По предварительной информации, происшествие случилось с районе села Пивань
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае с трассы вылетел автобус с пассажирамиВ Хабаровском крае с трассы вылетел автобус с пассажирамиФото: Социальные сети
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В Хабаровском крае в минувшую субботу, 25 января, на трассе «Комсомольск-на-АмуреСелихино» вылетел с трассы автобус с пассажирами. Неприятный инцидент случился в районе села Пивань. По предварительной информации, у автобуса, следующего рейсом 283, отказали тормоза. Информация об аварии появилась в одной из социальных сетей.

Со слов очевидцев, машина ушла в кювет и буквально приземлилась в сугроб. Потом движение машины закончилось. Информация о пострадавших пока из официальных источников не поступала.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными во время поездок. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, следите за состоянием своих машин. Убедительная просьба, уважайте других участников дорожного движения. Помните, маленькая ошибка во время управления машиной, может привести к большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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