Чересчур жаркую баню в Комсомольске пришлось тушить пожарным

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:26:17+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре 25 января помощь пожарных понадобилась владельцам деревянной бани. Постройка не выдержала очередной топки и загорелась. Когда огнеборцы приехали на место происшествия в микрорайон Чкалова, огонь уже вырывался из помещения.

- Пожарные принялись тушить пламя, и одновременно с этим провели разведку помещения, чтобы проверить, есть ли внутри люди. Остановить горение удалось в 21:01, а полностью ликвидировать очаги открытого горения - в 21:09. Полностью потушить пожар смогли в 21:50. Погибших и пострадавших в происшествии нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Пока известно, что возгорание в частной деревянной бане случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Огонь повредил потолок и стены в помещении парной. В перегородке между помещениями парной и раздевалкой нашли прогары. Раздевалка пропахла дымом и закоптилась.

ИСТОЧНИК KP.RU