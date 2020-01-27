27 Янв. 2020 2020-01-27T01:06:49+03:00

Погода в Хабаровске на 27 января 2020 года: днем до -13, без осадков Фото: Ольга КИВА

Погода в Хабаровском крае в целом без осадков и относительно теплая

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -5-7.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -17 до -19, днем от -7 до -9, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 27 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -6-8.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -13-15.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -18-20.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -14-16.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 11-16 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -15-17.

ИСТОЧНИК KP.RU