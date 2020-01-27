2020-01-27T05:38:40+03:00
Здоровье

Врачам скорой помощи в Хабаровске недодали спецодежду

Работодателям придется ответить по административной статье
Александр ШТААЛЬ
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Врачам скорой помощи в Хабаровске недодали спецодеждуВрачам скорой помощи в Хабаровске недодали спецодеждуФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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В Хабаровске врачи скорой помощи вынуждены были работать без необходимой спецодежды. К такому выводу пришли проверяющие из прокуратуры, когда нагрянули в Кировскую подстанцию краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи города Хабаровска».

- По итогу проверки выяснилось, что работникам недодали спецодежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты. Между тем эти сотрудники заняты на работах с вредными и опасными условиями труда, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также установили, что работодатель не организовал процесс стирки средств индивидуальной защиты. За все найденные недочеты главному врачу КГБУЗ «Хабаровская ССМП» внесли представление. Документ в организации рассмотрели и уже начали действовать в нужном направлении. Например, собираются провести закупку необходимых вещей и создать единую службу вещевого довольствия. Такой подход поможет вовремя обеспечивать сотрудников специальной одеждой.

Два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, а в отношении больницы и главного врача возбудили дела об административных правонарушениях за нарушение государственных нормативных требований охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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