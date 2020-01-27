2020-01-27T05:37:48+03:00
Общество

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края после «конца света» установили новый трансформатор

До этого момента местным жителям электричество подавали по временной схеме
Александр ШТААЛЬ
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В Верхнебуреинском районе Хабаровского края после «конца света» установили новый трансформатор ФОТО: Официальный сайт администрации Тырминского сельского поселенияВ Верхнебуреинском районе Хабаровского края после «конца света» установили новый трансформатор ФОТО: Официальный сайт администрации Тырминского сельского поселения
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В поселке Тырма Верхнебуреинского района закончили с установкой нового трансформатора. Напомним, старая подстанция дала сбой, из-за чего больше двух тысяч человек остались без электричества. Новое оборудование доставили из Бурятии. После окончания всех монтажных работ проведут запуск новой подстанции под нагрузкой и подключат потребителей по штатной схеме.

- Пока местным жителям поселков Аланап и Тырма подают электричество по временной схеме. В поселке Тырма энергоснабжение поставляют круглосуточно в котельные, социально значимые объекты, многоквартирники и в некоторые частные домовладения. Остальным потребителям оставшегося частного сектора в этом населенном пункте электроэнергия подается веерно. Теплоснабжением все объекты обеспечены в полном объеме, теплоноситель не сливался, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, в пределах Тырминского и Аланапского сельских поселений действует режим «чрезвычайная ситуация». Ранее глава администрации получил наставление от работников прокуратуры. Представление внесли после проверки обстоятельств «конца света».

ИСТОЧНИК KP.RU

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