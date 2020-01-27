Младшеклассников в Хабаровском крае отправили в полицию

27 Янв. 2020 2020-01-27T02:55:17+03:00

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В Хабаровском крае для школьников из поселка Чегдомын провели интересную экскурсию по отделу полиции. Ее организовали полицейские отдела МВД России по Верхнебуреинскому району и ветераны органов внутренних дел. Специалист по вооружению капитан внутренней службы Евгений Протопопов рассказал ребятам о спецсредствах, которыми пользуются непосредственно полицейские при выполнении своей работы.

- Еще ребятам показали служебный автотранспорт, объяснили, как он устроен изнутри. Им дали возможность посидеть в салоне, почувствовать себя настоящими полицейскими, которые выезжают на происшествие, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Юным посетителям в игровой объяснили, как необходимо себя правильно и безопасно вести на пешеходных переходах, а еще напомнили о правилах поведения на дороге. Во время экскурсии школьникам рассказали, как общаться с посторонними людьми и как действовать, если в случае опасности надо привлечь внимание прохожих. Напоследок ученики побывали в музее, где собраны документы и фотографии, рассказывающие о работе отдела, о трудовых буднях, об участниках боевых действий.

ИСТОЧНИК KP.RU