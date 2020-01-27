2020-01-27T05:35:21+03:00
75 лет Великой Победы

В Биробиджане скорбят по скончавшемуся ветерану Великой Отечественной войны

Николай Павлович Бобровник участвовал в боях против Японии
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане скорбят по скончавшемуся ветерану Великой Отечественной войны ФОТО: аккаунт в соцсети Александра ГоловатогоВ Биробиджане скорбят по скончавшемуся ветерану Великой Отечественной войны ФОТО: аккаунт в соцсети Александра Головатого
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В Биробиджане стало известно о кончине ветерана Великой Отечественной войны. Ушел навсегда герой, участник боевых действий против Японии Николай Павлович Бобровник. На фронте он был сапером, после войны работал 30 с лишним лет в Биробиджане на швейной фабрике.

- Один за другим уходят от нас люди, которым мы обязаны мирным небом и всем, что сейчас у нас есть. Горько осознавать эту невосполнимую потерю. Больно, что участники войны, живые свидетели подвигов и настоящие защитники Родины, больше никогда не отстоят вахту памяти у Вечного огня, - рассказал мэр областной столицы Александр Головатый.

Родным и близким выражают соболезнования. В памяти людей Николай Павлович останется светлым и добрым человеком.

Ранее сообщалось о том, что скончался единственный в Еврейской автономии защитник блокадного Ленинграда. Михаил Федорович Кечинов ушел из жизни на 95 году жизни. О печальном событии стало известно 21 января, прощание состоялось 24 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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