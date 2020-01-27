По железной дороге в Хабаровском крае прошли первые экспериментальные поезда

27 Янв. 2020 2020-01-27T05:34:26+03:00

Составы загрузили углем и отправили их в Ванино от станции «Волочаевка-2»

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По железной дороге в Хабаровском крае пустили первые экспериментальные поезда. Их масса семь тысяч 100 тонн. Составы загрузили каменным углем и отправили от станции «Волочаевка-2» до Ванино.

- Экспериментальные поезда запустили, чтобы проверить готовность железной дороги к пропуску поездов повышенной массы на участке «Высокогорная - Ванино». На основе этих испытаний собираются выяснить, какие меры нужно принять, чтобы на регулярной основе запустить тяжеловесные составы, - прокомментировали в пресс-службе ДВЖД.

Пока специалисты смогли добиться увеличения объемов перевозимого груза, максимальный вес составов достигает шести тысяч 300 тонн. Сделать это удалось благодаря новым тепловозам 3ТЭ25К2М, прибывшим на Дальневосточную магистраль в начале января. Для сравнения, раньше из-за отсутствия мощной тяги приходилось расцеплять составы до веса четыре тысячи 900 тонн. Теперь такая необходимость отпала за счет новых локомотивов.

ИСТОЧНИК KP.RU