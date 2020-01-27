27 Янв. 2020 2020-01-27T05:33:29+03:00

Иномарка вылетела с дороги и перевернулась на трассе «Биробиджан-Унгун-Амурзет» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Еврейской автономии в минувшие сутки, 26 января, с трассы Биробиджан - Унгун - Амурзет вылетела машина. Автомобиль Toyota Corolla Spacio ехал по дороге вечером в Ленинском районе, в какой-то момент водитель не справился с управлением. Как результат, машина самоходом укатилась за пределы проезжей части, а потом перевернулась.

- Пока известно, что водитель ехал с большой скоростью. В результате дорожной аварии травмировался пассажир автомобиля, который находился на пассажирском сиденье. У пострадавшего диагностировали телесные повреждения, - прокомментировали в областной Госавтоинспекции.

Автолюбителей в области убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофора и дорожных знаков. Уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU