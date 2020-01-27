2020-01-27T05:33:29+03:00
Происшествия

Иномарка вылетела с дороги и перевернулась на трассе Биробиджан-Унгун-Амурзет

В аварии пострадал пассажир
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Иномарка вылетела с дороги и перевернулась на трассе «Биробиджан-Унгун-Амурзет»Иномарка вылетела с дороги и перевернулась на трассе «Биробиджан-Унгун-Амурзет»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии в минувшие сутки, 26 января, с трассы Биробиджан - Унгун - Амурзет вылетела машина. Автомобиль Toyota Corolla Spacio ехал по дороге вечером в Ленинском районе, в какой-то момент водитель не справился с управлением. Как результат, машина самоходом укатилась за пределы проезжей части, а потом перевернулась.

- Пока известно, что водитель ехал с большой скоростью. В результате дорожной аварии травмировался пассажир автомобиля, который находился на пассажирском сиденье. У пострадавшего диагностировали телесные повреждения, - прокомментировали в областной Госавтоинспекции.

Автолюбителей в области убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофора и дорожных знаков. Уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хурба снова «в деле»: Росавиация дала добро на пассажирские рейсы аэропорту в Комсомольске
В мэрии Хабаровска отреагировали на вопросы горожан о многоуровневых парковках
Лыжники-энтузиасты из Комсомольска впервые пройдут 75 километров заповедного маршрута
В военной части в Хабаровском крае построят православный храм
В прокуратуре Хабаровского края разбираются в ситуации с детьми, брошенными в аэропорту Шереметьево
Сельчанин в ЕАО семь лет скрывал опасную находку, принесенную вместе с грибами из леса
В Хабаровске раздали символический блокадный хлеб
«Корень жизни» начнут выращивать в Хабаровском крае для Европы и Азии
Пугающий столб дыма попал в кадр в Хабаровском крае
«Поэты про это…»: молодежи в Хабаровске раскрыли глаза на важный дар
Расписание поезда «Биробиджан-Хабаровск» изменилось с 27 января
Иномарка вылетела с дороги и перевернулась на трассе Биробиджан-Унгун-Амурзет
По железной дороге в Хабаровском крае прошли первые экспериментальные поезда
В Биробиджане скорбят по скончавшемуся ветерану Великой Отечественной войны
Младшеклассников в Хабаровском крае отправили в полицию
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края после «конца света» установили новый трансформатор
Врачам скорой помощи в Хабаровске недодали спецодежду
Погода в Хабаровске на 27 января 2020 года: днем до -13, без осадков