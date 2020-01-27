2020-01-27T05:32:32+03:00
Общество

Расписание поезда «Биробиджан-Хабаровск» изменилось с 27 января

В частности корректировки касаются рейсов, отправляющихся по понедельникам
Александр ШТААЛЬ
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Расписание поезда «Биробиджан-Хабаровск» изменилось с 27 январяРасписание поезда «Биробиджан-Хабаровск» изменилось с 27 январяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Расписание поезда, следующего сообщением «БиробиджанХабаровск», изменилось с 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. В частности речь идет о корректировке времени рейсов, которые выполняют по понедельникам.

С 27 января пригородный поезд №6842 «Биробиджан - Хабаровск» будет прибывать на станцию «Биробиджан-I» в 16:33, «Икура» в 16:45-16:46, «Усов Балаган» в 16:54, «Аур» в 17:02-17:03, «Оль» в 17:12, «о.п. 8416 км» в 17:16, «Ин» в 17:22-17:23, «Урми» в 17:31, «Ольгохта» в 17:42-17:43, «о.п. 8456 км» в 17:46, «Лумку-Корани» в 17:48:30, «о.п. 8467 км» в 17:53, «Волочаевка-I» в 17:58-17:59, «Тунгусский» в 18:04, «Дежневка» в 18:08, «Совхозная» в 18:10:30. Также изменится время прибытия на станцию «Ключевая» в 18:12:30, «Николаевка» в 18:16-18:17, «Энтузиастов» в 18:23, «Приамурская» в 18:26-18:27, «Пост-Покровский» в 18:30, «Тельмана» в 18:32-18:32:30, «Амур» в 18:39, «о.п. Северная» в 18:43, «Хабаровск-1» в 18:50. Время указано местное.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Обращаем внимание, что в остальные дни недели пригородный поезд будет курсировать согласно прежнего расписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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