«Поэты про это…»: молодежи в Хабаровске раскрыли глаза на важный дар

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:36:58+03:00

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В Хабаровске в минувшие выходные прошло литературное событие «Поэты про это…». Это мероприятие - своего рода информационно-литературный дайджест, посвященный русским поэтам-юбилярам 2020 года. Речь идет о Борисе Пастернаке, Иване Бунине, Сергее Есенине, Иосифе Бродском и Александре Блоке. Среди участников были студенты и старшеклассники. Молодежь собралась в Краевой детской библиотеке имени Н.Д. Наволочкина, чтобы поговорить о вечной любви и творчестве этих поэтов-классиков.

- Современный ритм жизни часто не дает человеку увидеть и осознать важный дар, пришедший в его жизнь, а именно любовь. Но при этом каждый человек мечтает о ней и надеется обрести ее. Любовь есть, но не у всех хватает времени или смелости, открытости или веры, чтобы увидеть ее, осознать и впустить в свою жизнь. Подобные встречи помогают показать молодому поколению необходимость и важность любви в жизни современного человека, - прокомментировали в библиотеке.

Во время встречи старшеклассники и студенты читали произведения поэтов, раскрывающие тему любви к жизни, Родине, женщине и матери.

ИСТОЧНИК KP.RU