2020-01-27T06:35:40+03:00
Общество

Пугающий столб дыма попал в кадр в Хабаровском крае

Предварительно известно, что пожар случился в районе ЖБИ в Советской Гавани
Александр ШТААЛЬ
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Пугающий столб дыма попал в кадр в Хабаровском краеПугающий столб дыма попал в кадр в Хабаровском краеФото: Социальные сети
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Жители Советской Гавани стали очевидцами жуткого пожара. Пугающий столб дыма запечатлели очевидцы, которые, собственно, и выложили фото в социальные сети. По информации, предоставленной в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, возгорание случилось на территории склада коммерческого предприятия лесной промышленности. Пожарные расчеты направились на улицу Морскую.

О происшествии на пульт пожарной охраны сообщили в 10:18 сегодня, 27 января. Прибывшие огнеборцы выяснили, что горит внутренняя отделка строения и оборудование в отдельно стоящем складском помещении. Они приступили к тушению. Звенья газодымозащитной службы пошли в разведку, проверяя на наличие в здании людей.

От огня пострадали помещения общей площадью 430 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

От огня пострадали помещения общей площадью 430 квадратных метровФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ликвидировать очаги возгорания смогли в 11:02. Далее занялись проливкой и разбором конструкций, провели проверку на наличие скрытых очагов пожара. Информации о пострадавших не поступало. От огня пострадали помещения общей площадью 430 квадратных метров. В ангаре хранились техника и оборудование для тушения лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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