27 Янв. 2020 2020-01-27T06:34:34+03:00

«Корень жизни» начнут выращивать в Хабаровском крае для Европы и Азии ФОТО: Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

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В Хабаровском крае начнут выращивать женьшень. Так называемый «корень жизни» планируют потом сбывать не только на территории России, но и в странах Европы и Азии. В такой проект инвестор готов вложить порядка 21 миллиарда рублей.

- Для начала в планах инвестора получить в аренду лесные участки и подготовить их под выращивание женьшеня. Потом займутся строительством производственных мощностей. Предполагается, что благодаря этому проекту создадут 729 рабочих мест, - прокомментировали в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Отметим, что выращивание женьшеня - довольно хлопотное дело. «Корень жизни» не переносит минеральных удобрений, требователен к почве. Растет он от четырех до семи лет. Культура капризная, требует особых условий. Когда урожай соберут, снова высаживать женьшень на то же самое поле нельзя, должно пройти несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU