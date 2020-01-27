2020-01-27T08:44:22+03:00
75 лет Великой Победы

В Хабаровске раздали символический блокадный хлеб

Символические порции были весом в 125 граммов
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске раздали символический блокадный хлебВ Хабаровске раздали символический блокадный хлебФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае проходит акция «Блокадный хлеб». Ее проводят в рамках празднования 76-й годовщины снятия с осадного положения Ленинграда. Такое своего рода напоминание об историческом событии состоялось 26 января. В этот день в крупных торговых центрах краевой столицы раздавали символические порции хлеба весом 125 граммов. К акции присоединились и другие муниципальные образования.

- Цель акции - почтить память жертв блокадного Ленинграда, привить любовь к Отечеству и его истории. Сегодня памятные мероприятия проведут в поселениях Хабаровского, Ульчского, Аяно-Майского, Бикинского, Николаевского, Ванинского, Амурского районов, а также в Комсомольске-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Кроме акции «Блокадный хлеб» в муниципальных районах также раздают «блокадные ленточки» оливкового и зеленого цветов, как у колодки медали «За оборону Ленинграда». В школах проводят уроки памяти, встречи с участием ветеранов, а в дальневосточной государственной научной библиотеке сегодня состоится торжественная встреча участников снятия блокады Ленинграда и его защитников с молодежью.

Напомним, в Хабаровском крае на сегодняшний день живут 53 защитника блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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