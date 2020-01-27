Сельчанин в ЕАО семь лет скрывал опасную находку, принесенную вместе с грибами из леса

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:43:20+03:00

Сельчанин в ЕАО семь лет скрывал опасную находку, принесенную из леса с грибами Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Еврейской автономии с грибником случилась невероятная история. Семь лет назад он пошел в лес за грибами, а вернулся домой с оружием. Опасную находку он решил оставить себе и все эти годы бережно хранил ее. Такую версию нарушитель изложил полицейским, которые время спустя таки нашли огнестрел.

- Оружие обнаружил участковый уполномоченный полиции, он же задержал жителя села Бирофельд. Пока версию нарушителя проверяют. Оружие у грибника изъяли, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Жителям области напоминают, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Имеющееся оружие нужно в обязательном порядке регистрировать. Во избежание серьезных неприятностей лицам, незаконно владеющим оружием и боеприпасами, настоятельно рекомендуют как можно быстрее сдать их в отделы полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU