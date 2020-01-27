В военной части в Хабаровском крае построят православный храм

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:40:41+03:00

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В военной части в Хабаровском крае собираются построить православный храм. Перед началом благого дела митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий совершил молебен. Священнодействие провели в минувшую пятницу, 24 января.

- Владыка призвал военнослужащих всегда быть с Богом, служить России, которая всегда была верна кресту и православной вере. Он также окропил всех святой водой. В своей речи он отметил, что русский воин никогда не был завоевателем, а был освободителем, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

В честь визита владыка подарил командиру части икону Георгия Победоносца, а военнослужащим вручили иконки Николая Чудотворца. К слову, в Хабаровском районе в скором времени собираются построить храмы в селах Ильинка, Бычиха и Малышево.

ИСТОЧНИК KP.RU