2020-01-27T08:59:59+03:00
Спорт

Лыжники-энтузиасты из Комсомольска впервые пройдут 75 километров заповедного маршрута

Этот марш-бросок посвятят 75-летию Победы в Великой отечественной войне
Александр ШТААЛЬ
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Лыжники-энтузиасты из Комсомольска впервые пройдут 75 километров заповедного маршрутаЛыжники-энтузиасты из Комсомольска впервые пройдут 75 километров заповедного маршрутаФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Лыжники-энтузиасты из Комсомольска-на-Амуре решили по-своему отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены пройти по маршруту, длиной в 75 километров. Старт этого марш-броска запланировали на 8 февраля.

Сначала лыжникам предстоит преодолеть 25 километров по маршруту «поселок Боктор – Комсомольский заповедник». Второй поход начнется 23 февраля. Длина маршрута «Уктур – Гурское – Снежный» составляет 50 километров.

- Это будет пробный переход. Среди участников будут только проверенные лыжники, в основном те, кто уже участвовал в прошлом году в лыжном переходе по реке Гур. Также в команду примут лыжников с разрядами, – комментирует Аркадий Каменщиков, методист сектора туризма заповедника «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье». – Возраст лыжников от 30 до 50 лет. Всего в походе планируют задействовать 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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