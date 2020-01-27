У семьи из ЕАО наводнением «смыло» дом и надежду на нормальное жилье
В Еврейской автономии пострадавшие во время наводнения не могут получить выплаты на покупку нового жилья. Их дом большая вода затопила, жить в нем оказалось неприемлемым. Основанием для отказа стало такое объяснение: дом признан аварийным и включен в муниципальную программу по переселению граждан из ветхого жилья со сроком расселения до 2024 года.
- Пострадавшие семья с тремя детьми. Во время наводнения 2016 года их из дома на улице Озерной в Биробиджане эвакуировали в пункт временного размещения. Время спустя супруга обратилась в многофункциональный центр с заявлением о признаннии ее и членов семьи пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации и назначении выплаты на покупку жилья взамен утраченного, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
В связи с отказом заявительнице прокуратура начала проверку по данному факту. В итоге дело дошло до суда, а служители Фемиды приняли сторону истцов - пострадавшей семьи. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры области.
ИСТОЧНИК KP.RU