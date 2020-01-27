У семьи из ЕАО наводнением «смыло» дом и надежду на нормальное жилье

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:22:00+03:00

Женщине с тремя детьми отказали в выплате, потому что дом был аварийным

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В Еврейской автономии пострадавшие во время наводнения не могут получить выплаты на покупку нового жилья. Их дом большая вода затопила, жить в нем оказалось неприемлемым. Основанием для отказа стало такое объяснение: дом признан аварийным и включен в муниципальную программу по переселению граждан из ветхого жилья со сроком расселения до 2024 года.

- Пострадавшие семья с тремя детьми. Во время наводнения 2016 года их из дома на улице Озерной в Биробиджане эвакуировали в пункт временного размещения. Время спустя супруга обратилась в многофункциональный центр с заявлением о признаннии ее и членов семьи пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации и назначении выплаты на покупку жилья взамен утраченного, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с отказом заявительнице прокуратура начала проверку по данному факту. В итоге дело дошло до суда, а служители Фемиды приняли сторону истцов - пострадавшей семьи. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU