2020-01-27T11:20:46+03:00
Дом. Семья

В Хабаровском крае водитель сделал видео, как догнал волка

Зверя «подловили» между Николаевском-на-Амуре и Озерпахом
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае водитель сделал видео, как догнал волкаВ Хабаровском крае водитель сделал видео, как догнал волкаФото: Социальные сети
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В Хабаровске на трассе между Николаевском -на- Амуре и Озерпахом заметили волков. Один из них при виде машины сразу рванул в лес, а другой отчаянно пытался убежать от неведомого ему врага на колесах. В итоге хищник использовал коронный трюк дикого зверя – в какой-то момент волк резко свернул в сторону леса и пропал из виду. После такой встречи у водителя, наверное, осталась масса эмоций, а еще видео «забега» автомобиля и волка. Со слов автора публикации, животное заметили примерно в четырех километрах от Озерпаха.

Напомним, ранее на трассу в Хабаровском крае также выходил тигр. Полосатый осматривался на новой объездной дороге в районе села Переяславка. Хищник двигался по дорожному полотну и форсировал подъем, направляясь в лес.

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В Хабаровском крае водитель сделал видео, как догнал волка
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ИСТОЧНИК KP.RU

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