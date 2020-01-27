27 Янв. 2020 2020-01-27T11:20:46+03:00

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В Хабаровске на трассе между Николаевском -на- Амуре и Озерпахом заметили волков. Один из них при виде машины сразу рванул в лес, а другой отчаянно пытался убежать от неведомого ему врага на колесах. В итоге хищник использовал коронный трюк дикого зверя – в какой-то момент волк резко свернул в сторону леса и пропал из виду. После такой встречи у водителя, наверное, осталась масса эмоций, а еще видео «забега» автомобиля и волка. Со слов автора публикации, животное заметили примерно в четырех километрах от Озерпаха.

Напомним, ранее на трассу в Хабаровском крае также выходил тигр. Полосатый осматривался на новой объездной дороге в районе села Переяславка. Хищник двигался по дорожному полотну и форсировал подъем, направляясь в лес.

lerochkayupkuk В Хабаровском крае водитель сделал видео, как догнал волка

ИСТОЧНИК KP.RU