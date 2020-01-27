2020-01-27T13:53:01+03:00
Общество

Хабаровску поставили «отлично» за работу во время чрезвычайных ситуаций

Такого результата достигли в том числе благодаря волонтерам
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровску поставили «отлично» за работу во время чрезвычайных ситуацийХабаровску поставили «отлично» за работу во время чрезвычайных ситуацийФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровску поставили «отлично» за работу в 2019 году по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Представителям администрации краевой столицы вручили диплом и переходящий кубок. Это достойная оценка большой работы в области гражданской обороны, обеспечения мер пожарной безопасности и безопасности людей на воде.

- При этом отдельно отметили, что хорошего результата удалось добиться в том числе и силами волонтеров. Во время наводнения молодые люди строили дамбы, проводили подворовые обходы. Также они рассказывали пострадавшим от большой воды о том, какие санитарные меры надо предпринимать, когда река войдет в берега. Занимались доброхоты и расчисткой территорий после отхода паводковых вод, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, в Хабаровске ведут пропаганду среди горожан по соблюдению правил противопожарной безопасности, поведения на воде. Местным жителям рассказывают об алгоритме действий в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций. Такой подход помогает населению избегать паники, а городским службам – пользоваться поддержкой хабаровчан и проводить все спасательные мероприятия оперативно и организованно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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