«Вы хуже зверей»: в Биробиджане новорожденные щенки умирали в пакете на помойке

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:51:42+03:00

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В Биробиджане на помойке нашли пакет, в котором медленно умирали несколько новорожденных щенков. Увы, это уже не первый случай. Ранее сообщалось о том, что неизвестные упаковали 10 щенков в картонную коробку, отнесли их на помойку и оставили умирать. О ситуации довольно эмоционально рассказали местные волонтеры.

- Люди, вы звери, нет - вы хуже зверей! Животные так не поступают никогда. Найдены в помойке в мешке, по улице Миллера,16. Один мертвый, остальные были на грани гибели. Малышей пытались реанимировать, но слишком долго они пробыли в мусорном баке, - рассказали участники группы «Добрые руки Биробиджан».

Жителей города убедительно просят проявить человечность и бережно относиться к животным. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Хозяевам собак настоятельно рекомендуют стерилизовать своих питомцев, чтобы в будущем избежать таких мучительно неприятных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU