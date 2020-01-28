Погода в Хабаровске на 28 января 2020 года: днем до -13, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -3-5.
В Хабаровске без осадков, температура ночью от -18 до -20, днем от -6 до -8, ветер юго-западный 3-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 28 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -3-5.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -3-5.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -8-10.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -13-15.
В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -11-13.
В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -16-18.
ИСТОЧНИК KP.RU