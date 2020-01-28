2020-01-28T01:09:49+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 28 января 2020 года: днем до -13, без осадков

Погода в Биробиджане без осадков, днем температура до -3
Александр ШТААЛЬ
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Погода в Хабаровске на 28 января 2020 года: днем до -13, без осадковПогода в Хабаровске на 28 января 2020 года: днем до -13, без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -3-5.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -18 до -20, днем от -6 до -8, ветер юго-западный 3-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 28 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -3-5.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -3-5.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -8-10.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -13-15.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -11-13.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -16-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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